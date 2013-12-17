Банк «Аскольд», входивший в одну группу с лишившимся на прошлой неделе лицензии Смоленским Банком, с 17 декабря прекратил обслуживание физических и юридических лиц в связи с потерей ликвидности. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. В нем отмечается, что в понедельник банк проинформировал о ситуации ЦБ и в настоящее время ожидает решения регулятора о своей дальнейшей судьбе.

В «Аскольде» также заявляют, что банк лишился собственного капитала вследствие создания 100% резервов под размещенные в Смоленском Банке активы по предписанию ГУ ЦБ по Смоленской области.

Ранее в банке сообщали, что в связи с отзывом лицензии у Смоленского Банка кредитная организация приостановила обслуживание клиентов.

Банк «Аскольд» находился в процессе объединения со Смоленским Банком, завершить который планировалось не ранее второго полугодия 2014 года.