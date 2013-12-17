Согласно отчетности, размещенной на сайте ЦБ, в ноябре обязательные нормативы нарушали как минимум пять кредитных организаций. У двух из них — Волжского Социального Банка и Смоленского Банка уже отозваны лицензии. Еще один банк — самарская «Солидарность» проходит процедуру санации.

У Волжского Социального Банка 20 ноября норматив достаточности капитала Н1 упал до 7,76% (минимально допустимый уровень — 10%). Кроме того, с 21 по 27 ноября банк нарушал два норматива ликвидности: мгновенной Н2 (минимум 15%) и текущей Н3 (минимум 50%). По состоянию на 1 декабря Н2 у банка оказался на уровне 11,14%, а Н3 — на уровне 21,99%. 2 декабря ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию.

Смоленский Банк с 26 ноября перестал выполнять норматив достаточности капитала Н1 и нормативы мгновенной и текущей ликвидности Н2 и Н3. А с 29 ноября финучреждение нарушало еще и норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка Н10.1 (максимально допустимое значение — 3%). На 1 декабря Н1 у банка был равен 8,26%, Н2—6,5%, Н3—31,13%, а Н10.1—10%. 13 декабря у банка была отозвана лицензия.

Самарский банк «Солидарность», впоследствии попавший под санацию, практически весь ноябрь нарушал норматив текущей ликвидности Н3. 5 ноября он у финучреждения опустился ниже минимально допустимых 50% и далее продолжал снижаться. На 1 декабря Н3 оказался на уровне 22,8%. При этом норматив мгновенной ликвидности Н2 на ту же дату был выполнен и равен 16,99%.

С 28 ноября банк перестал выполнять норматив достаточности собственных средств Н1. Он опустился ниже 2% при минимально допустимых 10%. На отчетную дату Н1 был равен 1,13%. Кроме того, банк с 28 ноября не выполнял норматив долгосрочной ликвидности Н4 (максимум 120%), норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (максимум 800%) и норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка Н10.1 (максимум 3%). На 1 декабря Н4 был на уровне 208,13%, Н7—4956,1%, Н10.1—66,74%.

Владпромбанк с 19 по 22 ноября нарушал Н1 — он был ниже минимально допустимых 10%. К концу месяца ситуация выправилась, и норматив поднялся до 11,05%. Также в течение трех дней (с 19 по 21 ноября) банк не соблюдал Н7, но на 1 ноября показатель был равен 444,68%.

Нарушителем норматива Н3 снова оказался Эсидбанк — 6 и 7 ноября этот показатель у него был ниже допустимого минимума 50%. Но 1 декабря он уже был равен 53,58%.