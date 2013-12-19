Смоленский Банк организовал корпоративным клиентам «взаимозачеты» на 3 млрд рублей
Корпоративные клиенты, державшие средства на счетах в «Смоленском», договаривались с другими клиентами банка — корпоративными заемщиками о «взаимозачете», рассказывает экс-сотрудник кредитной организации. Средства с депозитов этих компаний-вкладчиков направлялись на погашение задолженности по кредитам других компаний с условием, что те расплатятся с вкладчиками вместо банка, но уже с определенным дисконтом, описывает он схему. По его словам, таким образом клиенты «договорились в общей сложности на сумму около 3 млрд рублей».
У регулятора «есть подозрения, что такая схема могла использоваться», знает человек, близкий к ЦБ: эти операции «могли стать причиной сокращения активов банка незадолго до отзыва лицензии». Но он подчеркивает, что незаконность таких сделок, т. е. умышленный вывод активов перед отзывом лицензии, «только предстоит доказать».
Независимо от наличия умысла по факту конкурсная масса сократилась, причем не только за счет «взаимозачетов» клиентов-юрлиц, но и за счет продажи розничных портфелей. В начале декабря Смоленский Банк ради пополнения ликвидности продал около 10% (примерно на 600 млн рублей) своего розничного портфеля. Причем розничные кредиты — это наиболее качественные активы: в отличие от корпоративных клиентов розничные заемщики продолжают стабильно платить и после банкротства кредитора.
По закону о несостоятельности АСВ может оспорить любые сделки банка, прошедшие менее чем за месяц до отзыва лицензии, говорит арбитражный управляющий Евгений Семченко. Правда, с учетом разъяснений Высшего арбитражного суда оспорить сделки можно, если операции нарушили справедливое распределение будущей конкурсной массы между кредиторами. Если часть компаний получила назад свои депозиты, а АСВ и вкладчики теперь недополучат свои средства — такие сделки как раз можно оспорить, считает он. Однако, даже если подобные сделки удается опротестовать в суде, вернуть активы в конкурсную массу почти невозможно, отмечают эксперты, поскольку за пару дней средства обезличиваются, выводятся и их уже не найти.
Источник: Ведомости
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