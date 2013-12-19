Министры финансов и экономики ЕС (Экофин) после 12-часового заседания в Брюсселе смогли согласовать общие основы и параметры единого механизма работы с проблемными банками еврозоны (SRM), а также создание единого межбанковского фонда по поддержке кредитных организаций. Об этом по итогам встречи сообщили на ночной пресс-конференции еврокомиссар по внутреннему рынку Мишель Барнье и министр финансов Литвы и председатель Экофина Римантас Шаджюс, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

До 1 марта 2014 года страны еврозоны должны провести переговоры и урегулировать межправительственные соглашения о функционировании единого межбанковского фонда по поддержке кредитных организаций, так как сам фонд будет пополняться за счет взносов банков, что требует внесения изменений в законодательство стран на национальном уровне.

Точный размер фонда министры не определили, однако вполне вероятно, что его сумма будет более 50 млрд евро — такие данные озвучивались ранее. Первоначально наращивать промежуточное финансирование фонд будет из национальных источников (банковских сборов) или заимствовать у Европейского механизма стабильности на основе существующих договоренностей. За последующие десять лет национальные фонды постепенно сольются в единый межбанковский фонд по поддержке кредитных организаций.

Единый механизм работы с проблемными банками, как и единый механизм надзора, будет охватывать весь банковский сектор еврозоны, а также те страны ЕС, которые решили принять участие в банковском союзе региона. Предполагаемая дата начала функционирования нового механизма назначена на 2015—2016 годы.

Предполагается, что SRM должен стать одним из ключевых элементов строящегося банковского союза в еврозоне, который призван устранить фрагментацию финансовых рынков и разорвать связь между государствами и банками. Во главе SRM будет исполнительный совет с расширенными полномочиями для ликвидации банков и регулирования (использования) средств единого межбанковского фонда по поддержке кредитных организаций. В зависимости от сложности ситуации с проблемным банком совет директоров SRM будет также проводить брифинги с ЕЦБ и только затем принимать планы по реорганизации финансового института. Совет будет состоять из исполнительного директора, четырех штатных членов механизма и представителей национальных органов соответствующих стран.

Ранее Европарламент согласовал законопроект, который еще окончательно не одобрен и предполагает очередность ответственности за расходы на санацию банка. Единый механизме работы с проблемными банками будет использовать аспекты этого законопроекта при ликвидации и докапитализации банков еврозоны. В частности, в первую очередь спасать банк будут за счет средств акционеров и держателей облигаций, и только в последнюю очередь за расходы будут отвечать вкладчики, имеющие на депозите свыше 100 тыс. евро. Если этих денег не будет хватать, то затем средства поступят из национальных фондов поддержки банков, которые через десять лет сольются в единый межбанковский фонд по поддержке банков. Предварительный законопроект предусматривает, что к 2025 году размер национальных фондов должен достичь 1% покрытых банковских депозитов. Вероятно, этот же размер будет предусматривать и объединенный межбанковский фонд.

Если же и этих средств не будет хватать, то санация банка будет идти за счет государственной поддержки на первое время становления нацфондов и их наполняемости, то есть налогоплательщики снова будут вовлекаться в процесс рекапитализации и реорганизации банков, несмотря на то что эти механизмы призваны разделить замкнутый круг.

«Мы разрываем тот замкнутый круг, в котором оказывались проблемные банки и страны», — заключил комиссар Мишель Барнье.