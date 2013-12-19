В 2005 году Тиньков вложил 100 млн долларов в создание нового банка. В 2013-м во время IPO инвесторы оценили «Тинькофф Кредитные Системы» в 3,2 млрд долларов. Состояние основателя банка выросло, по данным Forbes, с 700 млн до 1,8 млрд долларов. Тиньков продал банк с невиданным до сих пор в России мультипликатором шесть капиталов, отмечает издание.
Проект «Бизнесмены года» Forbes представляет во второй раз. Героев каждой из семи номинаций редакция выбирает субъективно, путем голосования. Основным критерием успеха остаются заработанные деньги, но во внимание принимаются также общественные и социальные последствия того или иного события.
«Космополитом года» (бизнесменом, добившимся значительных успехов за пределами России), по версии самого журнала, стал Рустам Тарико, владелец корпорации «Русский Стандарт», в которую входит одноименный банк. Выбор читателей оказался иным — Юрий Мильнер, основатель инвестиционного фонда DST.
Самым успешным российским предпринимателем — «Бизнесменом года» назван Сергей Галицкий, основной акционер и гендиректор торговой сети «Магнит».
В номинации «Фиаско года», по мнению читателей, победил бизнесмен Сергей Полонский, а по мнению журнала — владелец компании «Мечел» Игорь Зюзин.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 47,31% акций банка. Доля в 51,60% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Фонд Vostok Emerging Finance (акции фонда в виде депозитных расписок находятся в публичном обращении) владеет долей в 1,09%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 410,82 млрд рублей (26-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 74,38 млрд, кредитный портфель — 252,42 млрд, обязательства перед населением — 234,53 млрд.