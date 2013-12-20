АО «КБ «Солидарность» — крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Самаре. Основные направления деятельности — кредитование корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц и капитал кредитной организации. На текущий момент банк находится в процессе повторной санации.

На текущий момент единственным акционером кредитного учреждения является АО «Зарубежэнергопроект» (100%). Конечными бенефициарами банка выступают Вячеслав Арбузов (20,03%), Дмитрий Калашников (19,31%), Ольга Ираклеус (13,75%), Казимирс Резвийс (9,10%), Сергей Яковлев (5,28%), Марта Спиридис (5,25%), Константин Сморчинский (5,01%), Лыонг Фан Шон (4,76%), Бранимир Добрич (4,13%), Суппортин Эдьюкейшн энд Техноложис Фаундэйшн (4,04%), Александра Нациевская (2,03%), Валерий Зайцев (1,72%), Жарко Блануша (1,11%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями. Отметим также, что 3,63% акций АО «Зарубежэнергопроекта» находится на балансе у самой кредитной организации.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 37,56 млрд рублей (116-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,24 млрд, кредитный портфель — 12,08 млрд, обязательства перед населением — 18,47 млрд.