О санации банка ЦБ и АСВ объявили в начале декабря. Капитал финучреждения был списан до 1 рубля, т. е. прежние акционеры банка потеряли свои доли, а новым его собственником стало АСВ. Агентство внесло в капитал 2,5 млрд рублей, а ЦБ предоставил «Солидарности» стабилизирующий кредит на 3,5 млрд. Санатором кредитной организации станет Пробизнесбанк, утверждали ранее «Ведомости» со ссылкой на банкира, чей банк также претендовал на финансовое оздоровление, а также на банкира, близкого к прежним акционерам «Солидарности». Информацию о том, что санатором станет Пробизнесбанк, подтвердил газете источник, близкий к ЦБ.
По итогам III квартала у банка был капитал 2,7 млрд рублей. На 1 ноября активы «Солидарности», по данным банка, составляли 25,6 млрд, т. е. потенциальные потери по активам могут достигать 16%.
Бывший акционер кредитной организации Алексей Титов не склонен к столь критичной оценке дыры в активах, по его словам, расчеты можно делать по-разному. Бизнес-структура, которая примет на себя санацию, в любом случае не потеряет с точки зрения качества активов, считает он.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», дыра сформирована в основном за счет трех корпоративных кредитов. Банкир, близкий к бывшим акционерам «Солидарности», утверждает, что эти проблемные кредиты тянулись еще с кризиса, банк под них вовремя не создал резервы. По его оценке, реальная дыра должна быть значительно меньше, но если считать, как это делает ЦБ, то «может, это и так». Он полагает, что, принимая решение о санации, регулятор учел и обстоятельства, при которых начались проблемы банка. «В регионе началась паника, за три недели из банка забрали более 3 миллиардов рублей, одновременно шла плановая проверка ЦБ и недоброжелатели распускали слухи о проблемах банка», — рассказывает он. В итоге корпоративные клиенты вывели контракты и банк потерял текущую ликвидность.
«Ведомости» приводят для сравнения оценку объема активов и разницу между заявленной и реальной их стоимостью у банка «Пушкино» и Смоленского Банка, лишенных лицензий. Расчеты проведены на основании формы 101 на последнюю отчетную дату перед отзывом лицензии. Так, дыра в активах «Пушкино» составляет 14,4 млрд рублей (на 1 сентября) при объеме активов 31,1 млрд, у Смоленского Банка — 14 млрд (на 1 декабря) при объеме 34,7 млрд.
АО «КБ «Солидарность» — крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Самаре. Основные направления деятельности — кредитование корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц и капитал кредитной организации. На текущий момент банк находится в процессе повторной санации.
На текущий момент единственным акционером кредитного учреждения является АО «Зарубежэнергопроект» (100%). Конечными бенефициарами банка выступают Вячеслав Арбузов (20,03%), Дмитрий Калашников (19,31%), Ольга Ираклеус (13,75%), Казимирс Резвийс (9,10%), Сергей Яковлев (5,28%), Марта Спиридис (5,25%), Константин Сморчинский (5,01%), Лыонг Фан Шон (4,76%), Бранимир Добрич (4,13%), Суппортин Эдьюкейшн энд Техноложис Фаундэйшн (4,04%), Александра Нациевская (2,03%), Валерий Зайцев (1,72%), Жарко Блануша (1,11%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями. Отметим также, что 3,63% акций АО «Зарубежэнергопроекта» находится на балансе у самой кредитной организации.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 37,56 млрд рублей (116-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,24 млрд, кредитный портфель — 12,08 млрд, обязательства перед населением — 18,47 млрд.