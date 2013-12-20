Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило наивысший кредитный рейтинг Евросоюза «ААА» до «АА+» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Понижение отражает общее снижение кредитоспособности 28 государств — членов ЕС. Мы полагаем, что финансовый профиль Евросоюза ухудшился», — отмечает S&P.

После того как в январе 2012 года агентство ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу ЕС до «негативного», были понижены рейтинги Франции, Италии, Испании, Мальты, Словении, Кипра и Нидерландов.

«В декабре 2013 года объем непогашенных кредитов составлял 56 миллиардов евро. Мы ожидаем, что средний срок погашения кредитного портфеля ЕС увеличится до 19,5 года (с 12,5 в 2013 году) в связи с увеличением выплат Ирландии и Португалии, на которые приходится 80% непогашенных кредитов ЕС», — говорится в сообщении.

«Стабильный» прогноз отражает сбалансированность рисков по долгосрочному рейтингу ЕС. Рейтинг может быть повышен в случае улучшения кредитоспособности государств — членов Евросоюза, особенно крупных государств с высокими рейтингами.