Росту панических настроений среди вкладчиков в регионах способствуют либо бывшие руководители банков, лишившихся лицензий, либо заемщики кредитных организаций. Такое мнение высказал в ходе своего выступления на заседании Межрегионального банковского совета первый заместитель председателя ЦБ Алексей Симановский, передает корреспондент портала Банки.ру .

«В моем представлении это несколько групп лиц, — сказал Симановский. — Первая — это криминал, те, кто «пострадал» от того, что у банка, который занимался сомнительными операциями, отозвали лицензию. Они из соображений мести или иных соображений хотят «раскачать лодку». Далее — это, возможно, какие-то заемщики, которые решили воспользоваться ситуацией и сэкономить деньги».

В связи с этим первый зампред ЦБ выразил обеспокоенность тем, что слухи, анонимные СМС-сообщения и иные проявления недобросовестной конкуренции способствуют развитию паники среди вкладчиков. Поэтому ЦБ предлагает вводить уголовную ответственность за распространение подобного рода недостоверной информации, добавил Симановский.

«По моему убеждению, сейчас такого рода конкурентные приемы абсолютно недопустимы. Я исхожу из того, что к таким ситуациям должны подключаться компетентные органы», — сказал представитель регулятора.

«Наверное, нам нужно подумать о законе о ложной информации и наказании, в том числе уголовном, за распространение ложной информации», — предложил Симановский.