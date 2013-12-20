Российские банки не планируют устанавливать блокировку карт клиентов в связи со вступлением в силу статьи 9 закона «О национальной платежной системе», рассказали корреспонденту портала Банки.ру в кредитных организациях.

С 1 января 2014 года вступает в силу статья 9 закона об НПС. Согласно нормативному акту, банки после получения заявления от держателя карты о незаконной операции по ней обязаны сначала возместить клиенту потери и лишь после этого разбираться в ситуации. В случае отсутствия уведомления от клиента он априори будет считаться виноватым.

Представители банковского сообщества, опрошенные порталом Банки.ру , отмечают, что кредитные организации в настоящее время завершают массовую проверку данных о клиентах и актуализируют контактные данные. При этом в случае отсутствия данных об операциях банки не планируют вводить блокировку пластика. «Мы не будем блокировать карты, а будем усиливать мониторинг», — заявил начальник управления пластиковых карт банка «Открытие» Юрий Божор.

Директор Московского филиала Энерготрансбанка Павел Сакадынский также отметил, что банк обновляет базы телефонов клиентов с целью подтверждения контактных данных. «Главная задача — подключение каждого клиента хотя бы к одному из способов уведомления об операциях, совершенных с использованием электронных средств платежа», — пояснил Сакадынский.

Начальник управления развития комиссионных продуктов Промсвязьбанка Ирина Игнаткина напомнила, что в действующих правилах по комплексному банковскому обслуживанию, в правилах по банковским картам, а также в правилах дистанционного банковского обслуживания закреплена ответственность самих клиентов за предоставление в банк контактных данных в случае их изменения. «При этом ПСБ не планирует замораживать либо приостанавливать операции по картам клиентов, чьи контакты неактуальны или вовсе отсутствуют», — заверила Игнаткина.

В НБ «Траст» также подчеркнули необходимость обновления информации от клиентов. «Безусловно, банк различными способами информирует клиентов о необходимости предоставления актуальных номеров и сообщает, что некоторые сервисы будут недоступны, пока клиент не обновит номер телефона», — сообщили в «Трасте».