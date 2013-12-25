Крупнейший банковский портал Рунета Банки.ру запустил механизм локализации контента — «Страницы городов».

С помощью нового сервиса пользователь может получить исчерпывающую систематизированную информацию о банках и их услугах в своем регионе. Сервис охватывает порядка 5 300 населенных пунктов России, включая все города и крупные поселения.

Для того чтобы попасть на локализованную страницу, необходимо выбрать в главном меню, в категории «Банки», соответствующий раздел, например «Банки Томска», предварительно убедившись, что сайт правильно определил ваше местонахождение. Региональные разделы содержат информацию о местных банках, их предложениях и отзывы о них в «Народном рейтинге». Также в раздел включен виджет «Банки на карте», дающий подробную информацию о сети отделений и банкоматов в большинстве населенных пунктов России. В настоящее время база данных продолжает пополняться.

Кроме того, пользователи узнают новости о банках, представленных в регионе, и курсы валют в филиалах. Также поиск на портале Банки.ру теперь предлагает выборку по продуктам конкретного поселения.

«Запуск проекта «Страницы городов» стал логичным продолжением стратегии развития наших сервисов, — комментирует генеральный директор Банки.ру Алексей Аршинов. — Мы стремимся предоставить нашим пользователям наиболее полную и подробную информацию о российских банках и их продуктах, что невозможно сделать, не уделив пристального внимания обширной региональной аудитории портала».

Банки.ру — крупнейший информационный портал Рунета о банках и банковских услугах. Посещаемость — свыше 250 тыс. уникальных пользователей в сутки. В структуру компании входят сайты Banki.ua (Украина), Infobank.by (Белоруссия) и ряд интернет-ресурсов в России. Проект стартовал в марте 2005 года. Основатели — Филипп и Кирилл Ильины-Адаевы. В 2010 году в число акционеров вошел инвестиционный фонд «Финам». В 2013 году миноритарную долю приобрел инвестиционный фонд Russia Partners Technologies.