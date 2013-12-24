ООО «Экспобанк» — бывшая «дочка» британского Barclays Bank, выкупленная в октябре 2011 года известным банкиром Игорем Кимом и его партнерами. Банк ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации банковских активов. Поддерживает высокую активность на долговом и денежном рынках, при этом существенный объем операций приходится на внешние рынки и зарубежных контрагентов. Крупнейшим источником пассивов выступают вклады физлиц.

В настоящее время собственниками Экспобанка выступают председатель совета директоров Игорь Ким (69,36%), один из бенефициаров АО «Группа ГМС» Герман Цой (17,63%), Кирилл Нифонтов (2,75%). Доля в 8,76% находится под контролем самого банка. Оставшиеся акции распределены между миноритариями.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 86,24 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,25 млрд, кредитный портфель — 42,37 млрд, обязательства перед населением — 35,24 млрд.