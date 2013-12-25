Отдел анализа банковских услуг представляет на этой неделе свой последний рейтинг в уходящем году. В него вошли 20 лучших сезонных депозитов в рублях сроком размещения один год в московских банках.

В данную выборку попали все действующие спецпредложения банков Москвы на дату составления рейтинга, которые соответствуют следующим параметрам: сумма вклада — 100 тыс. рублей, срок размещения — один год, начисление и выплата процентов, а также любые функциональные возможности (пополнение, частичное снятие).

Если сравнивать текущие зимние депозитные предложения банков с прошлогодними, то доходность в этом году значительно ниже. В конце 2012 года максимальная доходность в рейтинге по сезонным вкладам с такими же параметрами достигала 12,5%, минимальная — 11,5%. Средний уровень процентных ставок — 11,8%.

Этой зимой максимальная доходность вкладов, вошедших в топ-20, составила 11% годовых, минимальная — 10,2%. Средний уровень процентных ставок — 10,5%. Важно отметить, что ставки по сезонным предложениям в большинстве случаев ненамного отличаются от ставок по обычным вкладам, представленным в линейках банков.

Сумма минимального первоначального взноса по вкладам, попавшим в рейтинг, варьируется от 1 тыс. до 100 тыс. рублей.

Наибольшую ставку в размере 11% предлагает Первый Республиканский Банк по вкладу «Первый снег». Второе место со ставкой 10,8% разделили сразу четыре вклада: «Зимний» Национального Корпоративного Банка, «Рождественская мелодия (выплата процентов в конце срока)» Межтрастбанка, «Бастион» банка «Церих» (Московский офис) и «Время подарков. Новый сезон» Финпромбанка. На третьей строчке рейтинга также разместились четыре вклада: «10,5» банка «Город», «Вклад в Новый год» Мико-Банка, «Замороженный процент» банка «Союз» и «Подкованный процент» Генбанка с доходностью 10,5%.

Стоит отметить, что занявший второе место вклад «Время подарков. Новый сезон» Финпромбанка доступен в рамках спецпредложения для посетителей портала Банки.ру. В этом случае вкладчикам предоставляется возможность получить подарочную банковскую карту Visa с положительным лимитом до 4 тыс. рублей. Номинал карты зависит от размещенной суммы на вкладе.

Чтобы воспользоваться спецпредложением по вкладу, необходимо перед тем, как обратиться в финансовое учреждение, оформить онлайн-заявку на получение промокода в разделе «Специальные предложения: вклады». Этот промокод нужно сообщить сотруднику кредитной организации при оформлении депозитного договора. Кроме того что вкладчик получает возможность открыть вклад на выгодных условиях, он также имеет право принимать участие в ежемесячных розыгрышах денежных призов, проводимых Банки.ру в рамках акции «БанкЛото».