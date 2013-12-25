Совет директоров КБ «ЯР-Банк» назначил исполняющим обязанности председателя правления Ярослава Книгницкого, ранее занимавшего должность заместителя председателя правления, говорится в сообщении банка.

Одновременно подготовлены документы для согласования его кандидатуры в Центральном банке Российской Федерации на должность председателя правления.

Ярослав Книгницкий окончил Киевский инженерно-строительный институт (1983), Финансовую академию при правительстве РФ (1997), магистратуру Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана (2005). В банковской сфере работает более 17 лет. В период с 1996 по 2003 год занимал руководящие должности в нескольких российских и украинских коммерческих банках. В 2003 году возглавил представительство Внешторгбанка на Украине. В число его основных задач входили регистрация и организация дочернего банка. В 2005 году Книгницкий был назначен председателем правления ЗАО «Внешторгбанк (Украина)». С мая 2010 года работает в ООО «КБ «ЯР-Банк» (ранее ООО «КБ «Обибанк»).