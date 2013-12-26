Следственный комитет России объявил в розыск бенефициара обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) и экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева, сообщили источники «Коммерсанта». Пресс-секретарь Басманного райсуда Наталья Романова подтвердила, что на прошлой неделе суд рассматривал ходатайство главного следственного управления СКР о заочном аресте Пугачева. Запрос был удовлетворен — экс-сенатора арестовали на два месяца. Под стражу его возьмут, как только он пересечет границу России. Заочный арест необходим еще и для того, чтобы объявить Пугачева в международный розыск по линии Интерпола и добиться его последующей экстрадиции. Адвокаты Пугачева обжаловали решение Басманного суда. По данным газеты, материалы в Мосгорсуд уже поступили, в ближайшее время будет назначена дата рассмотрения апелляции.





Источники «Коммерсанта» в СКР подтвердили, что у следствия есть вопросы к экс-сенатору, отметив, что на контакт с правоохранительными органами Пугачев не пошел и на повестки не реагировал. В связи с этим его объявили вначале в федеральный розыск, а затем, выяснив, что он находится за границей, инициировали и процесс объявления его в международный розыск. При этом в СКР не стали уточнять, в совершении какого именно преступления обвиняется Сергей Пугачев.





Один из собеседников газеты предполагает, что речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), по словам другого — об эпизоде (в рамках уголовного дела) по выдаче кредитов на 900 млн долларов через ОПК «Девелопмент» (структура группы ОПК, куда входил и МПБ) неким компаниям в юрисдикции Люксембурга, связанным со структурами бенефициара банка. То есть, по сути, о выводе за пределы России посредством цепочек операций денег, полученных МПБ от Центробанка в кризис 2008—2009 годов в качестве беззалоговых кредитов. Всего Межпромбанк получил от ЦБ более 40 млрд рублей (невозвращенный остаток долга не более 30 млрд), и в результате банкротства МПБ Банк России оказался его крупнейшим кредитором. Всем кредиторам банк Пугачева остался должен более 80 млрд рублей.





Межпромбанк лишился лицензии в октябре 2010 года после неудачной попытки реструктурировать долг перед ЦБ, в декабре того же года был признан банкротом, уголовное дело возбуждено в январе 2011 года. Ситуация вокруг бенефициара МПБ стала усугубляться не так давно. Сначала по делу Межпромбанка было вынесено постановление о признании банка потерпевшей стороной, что давало ему возможность участвовать в следствии и повышало шансы на возмещение ущерба. Потом АСВ выставило иск против Пугачева, а также трех последних председателей правления банка за последние три года о привлечении к субсидиарной ответственности на 75 млрд рублей. Теперь речь зашла уже и об уголовном преследовании, которое, очевидно, будет вестись за пределами РФ.





