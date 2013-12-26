Отзыв лицензий у недобросовестных банков будет способствовать росту доверия населения России к банковскому сектору. Такое мнение высказал в интервью телеканалу «Россия 24» министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

С начала года Банк России отозвал лицензии у 32 банков, причем основное количество отзывов пришлось на последние четыре месяца. Так, только за один ноябрь ЦБ лишил лицензий пять кредитных организаций. «Я считаю, что это вполне традиционная и рациональная деятельность. Мы должны поддерживать доверие населения и бизнеса к банковской системе именно тем, что удаляем негодные банковские учреждения, нарушающие принципы рационального ведения банковских операций и обладающие повышенными рисками. Я считаю, это правильно. В целом это будет означать повышение доверия», — сказал глава Минэкономразвития.

По словам бывшего первого зампреда ЦБ РФ, в регуляторе «работают квалифицированные люди», которые смогут должным образом провести оздоровление банковского сектора и вывести с рынка недобросовестных участников. Улюкаев также отметил, что главная проблема банков в текущих условиях — не отсутствие или недостаток фондирования, а низкий спрос на финансовые ресурсы со стороны кредитных организаций. «Банки располагают достаточными ресурсами, а у Центрального банка есть возможности рефинансирования в больших объемах. Только этот объем не востребован на 100%. Кроме того, недоработка некоторых регулятивных положений и схем ограничивает возможности синдицированного кредитования», — добавил министр.

Подводя итоги уходящего года, глава МЭР также отметил, что в России по-прежнему сохраняется низкая инвестиционная активность наряду с нулевым ростом промышленного производства. По мнению Улюкаева, ВВП РФ вырастет не более чем на 1,5% в 2013-м. Однако он выразил надежду на улучшение ситуации в экономике в начале 2014 года. «Мы считаем, что в следующем году и в перспективе трех лет потребительский спрос останется достаточно высоким. МЭР прогнозирует на перспективу рост, близкий к 4%. Да, потребительское кредитование будет замедляться, оно уже замедляется, тем не менее его рост составляет 30% год к году. Темп довольно высокий, он будет несколько меньше в следующем году, — сказал министр. — Но самое главное — мы рассчитываем на восстановление инвестиционной активности».