Банк России во второй половине 2013 года скорректировал свою надзорную тактику и ввел для финансово неустойчивых банков правило «6+6 месяцев». Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Алексей Симановский.

По его словам, изменение надзорной тактики обусловлено двумя основными причинами: развитием законодательства, которое позволило Банку России более точно оценивать ситуацию в банках, и анализом практики, которая показала необходимость развития прежних подходов к надзору.

«Раньше мы главным образом полагались на терапевтические методы. В том числе предоставляли банкам возможность исправлять проблемные ситуации в течение весьма длительного времени. Это касается и финансовой устойчивости, и вовлеченности банков в сомнительные операции, — сказал Симановский. — Иногда время лечило раны банков и наша тактика давала положительные результаты. Но чаще проблемы не решались, а иногда и накапливались».

Теперь, по словам первого зампреда ЦБ, процедуры надзора более четко регламентированы. При этом у любого банка есть шанс исправить ситуацию. «Если речь идет о финансовой неустойчивости, это правило «6+6 месяцев». То есть за первые полгода банк должен продемонстрировать, что он надежно встал на путь исправления. В таком случае ему предоставляется еще шесть месяцев на окончательное решение всех проблем. Если нет — увы…», — подчеркнул Симановский.

«Жизнь показывает, что если проблемы банков не исправляются в разумно короткие сроки, то слишком высока вероятность того, что они не будут исправлены никогда и будут нарастать», — полагает он.

«В этом плане одна отозванная лицензия сейчас — это, образно говоря, две сохраненные лицензии в будущем, — считает Симановский. — Рынок воспринимает наши решения как сигналы и отзывается более ответственным отношением к ведению банковского бизнеса».