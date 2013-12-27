Глава Сбербанка Герман Греф поддерживает проводимую ЦБ политику по удалению с рынка банков, активно вовлеченных в теневой сектор экономики.

Масштабная расчистка банковского сектора идет уже несколько месяцев. Ее кульминацией стал отзыв лицензии у Мастер-Банка, который, по данным ЦБ, как минимум десять лет был вовлечен в сомнительные операции. Удаление с рынка крупных игроков вызвало массу проблем у небольших региональных банков, вкладчики которых кинулись забирать свои средства.

«Политика Центробанка сегодня весьма и весьма адекватна. Много банков-«зомби», которые на самом деле банковскими учреждениями не являются, они созданы либо стали очагом сомнительных операций. Во многом то падение целого ряда банков, которое мы видим сейчас, — это реакция ЦБ на ту ситуацию, которая складывается», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Положительно Греф отозвался и о введении ограничения для максимальных процентных ставок по потребкредитам. «Это как раз единственный случай в мире, где во всех странах такое регулирование есть. Есть такое понятие, как асимметрия информации между финансово неграмотным потребителем услуги и кредитной организацией. Поэтому мы приветствуем введение соответствующего регулирования. В целом ряде стран, где мы работаем, такое регулирование есть, мы себя достаточно комфортно там чувствуем», — отметил Греф.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 12 декабря поддержал ужесточение банковского надзора, заявив о необходимости продолжить очищать финансовую систему от «отмывочных контор».

Замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач говорил, что действия Банка России по расчистке банковского сектора в ближайшем будущем могут отрицательно сказаться на темпах роста кредитования, однако сыграют положительную роль в среднесрочной перспективе.