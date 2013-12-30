Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях для физических лиц в 10 крупнейших банках снизилась в третьей декаде декабря до 8,38% с 8,40% — во второй. Об этом свидетельствуют данные мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций ЦБ РФ.

В начале декабря доходность привлечения средств россиян в рублях составляла 8,45%. В начале 2013 года население РФ могло разместить вклады под 9,65%. Пик роста процентной ставки по частным депозитам пришелся на вторую декаду января — 10%, а минимального значения ставка по вкладам достигла во второй и третьей декадах сентября.