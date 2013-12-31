ООО «КБ «МВС Банк» — частный дагестанский банк, ориентированный на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса, а также с населением. По развитию бизнеса относится к средним банками региона. Клиентская база сосредоточена преимущественно в г. Избербаше (Дагестан). Основным источником фондирования выступают собственные средства. Отличается очень высоким уровнем ликвидности. Контролируется группой физических лиц, ранее имевших отношение к администрации г. Избербаша.

Основными бенефициарами банка на текущий момент являются Маджид Мужаидов (17,82%), Шамай Асадулаева (8,12%), бывший комендант администрации г. Избербаша Гапиз Гапизов (8,29%), Макамагомед Газимагомедов (8,06%), начальник в Муниципальном бюджетном учреждении «Управление ЖКХ» администрации городского округа г. Избербаша Азиз Халимбеков (5,09%), Камаладин Алиев (6,87%), Басыр Саидов (6,24%), Магомед Муртузалиев (5,08%), Ибрагим Абдулаев (4,18%), Маликат Далгатова, Раисат Абдулбекова (по 3,9%), Насихат Адзиева (2,97%). На долю акционеров-миноритариев приходится 7,82% долей общества.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 0,51 млрд рублей (443-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,36 млрд, кредитный портфель — 0,28 млрд, обязательства перед населением — 0,05 млрд.