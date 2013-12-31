Банк «Избербаш» сменил название на МВС Банк. Об этом сообщает Федеральная служба информации.
Между тем на странице кредитной организации на сайте Банка России соответствующие изменения пока не отражены.
ООО «КБ «МВС Банк» — частный дагестанский банк, ориентированный на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса, а также с населением. По развитию бизнеса относится к средним банками региона. Клиентская база сосредоточена преимущественно в г. Избербаше (Дагестан). Основным источником фондирования выступают собственные средства. Отличается очень высоким уровнем ликвидности. Контролируется группой физических лиц, ранее имевших отношение к администрации г. Избербаша.
Основными бенефициарами банка на текущий момент являются Маджид Мужаидов (17,82%), Шамай Асадулаева (8,12%), бывший комендант администрации г. Избербаша Гапиз Гапизов (8,29%), Макамагомед Газимагомедов (8,06%), начальник в Муниципальном бюджетном учреждении «Управление ЖКХ» администрации городского округа г. Избербаша Азиз Халимбеков (5,09%), Камаладин Алиев (6,87%), Басыр Саидов (6,24%), Магомед Муртузалиев (5,08%), Ибрагим Абдулаев (4,18%), Маликат Далгатова, Раисат Абдулбекова (по 3,9%), Насихат Адзиева (2,97%). На долю акционеров-миноритариев приходится 7,82% долей общества.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 0,51 млрд рублей (443-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,36 млрд, кредитный портфель — 0,28 млрд, обязательства перед населением — 0,05 млрд.