В преддверии новогодних праздников повысился спрос со стороны россиян на иностранную валюту. Об этом свидетельствуют данные кредитных организаций, опрошенных порталом Банки.ру.

Российский рубль начал 2013 год с курса в 30,42 по отношению к доллару США, а подходит к концу года с курсом 32,73. По данным ЦБ РФ, своего годового максимума доллар достиг 5 сентября уходящего года — тогда за американскую валюту пришлось уплатить 33,47 рубля. Перед этим его реальный эффективный курс снизился на 1,4%. Евро также подорожал за год с 1,32 доллара до почти 1,38 доллара.

Праздник к нам приходит

Российские банки отмечают, что перед новогодними праздниками традиционно наблюдают увеличение спроса на покупку валюты. Впрочем, рост интереса граждан РФ к инвалютам происходит перед любыми длительными праздниками, говорят в ВТБ 24. «При этом отметим, что это не увеличение спроса в разы — зачастую курсы колебания валют на рынке приводят к большему количеству обращений в офис с целью конвертационных операций, чем грядущие праздники», — сказали в розничной «дочке» ВТБ.

Корреспондент портала Банки.ру, побывавший в отделении Сбербанка на Коломенской, выяснил, что валюты в отделении нет. «Все евро и доллары скупили перед праздниками — кто-то поехал в отпуск, кто-то домой», — поясняет сотрудница операционного зала. Однако в пресс-службе крупнейшей кредитной организации заверили, что ни одного факта нехватки валюты для подкрепления того или иного офиса не было. «Жалобы клиентов на отсутствие наличной валюты в офисы банка не поступали», — заявили в «Сбере».

Директор по организации кассовой работы и инкассации Промсвязьбанка Сергей Чаленко подтвердил, что многие клиенты на новогодние выходные выезжают за границу, поэтому и меняют рубли на иностранную валюту. «Наибольшей популярностью среди населения традиционно пользуется доллар США и евро», — уточняет эксперт.

Что почем?

Вместе с тем, по данным Центробанка, за последнюю предновогоднюю неделю доллар ослаб к рублю на 0,7% , а к единой европейской валюте — на 0,3% . Укрепление рубля к доллару и евро, в соответствии с официальной информацией регулятора, отмечается с начала декабря.

Рост курса российской нацвалюты можно наблюдать и по отношению к фунту стерлингов — с начала декабря рубль укрепился к валюте Соединенного Королевства на 0,8%.

Однако рубль ослаб по отношению к швейцарскому франку: за последний месяц уходящего года франк прибавил 0,2% — теперь за валюту столицы самых надежных банков просят 36,7 рубля. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении шведской кроны: интерес к ней начал расти со второй половины декабря, поэтому к концу года ее курс укрепился к рублю на 0,9% до 50,15 рубля.