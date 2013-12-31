В декабре потребительские цены в России выросли на 0,5%, а инфляция с начала года достигла 6,5%. Об этом сообщает Росстат со ссылкой на предварительные данные, полученные на основании еженедельной регистрации цен на 64 вида товаров и услуг в 271 городе страны.

В сообщении статистического ведомства отмечается, что данные за декабрь на основании ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг будут опубликованы 9 января 2014 года.

Итоговый рост цен за год укладывается в рамки прогноза главы МЭР Алексея Улюкаева, ожидавшего инфляцию на уровне 6,4—6,5%. Официальный прогноз министерства по данному показателю составляет 6,2%. Однако этого уровня накопленная с начала года инфляция достигла еще к середине декабря.

Эксперты, опрошенные порталом Банки.ру, полагают, что и в 2014 году рост цен превзойдет прогнозы Минэкономразвития и ЦБ (4,5% и 5% соответственно).