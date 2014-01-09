АО «Тройка-Д Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, ранее входивший в финансовую группу «Тройка Диалог». Основным направлением деятельности фининститута остается кредитование корпоративных клиентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, однако банк также развивает розничное направление. Вклады населения за последние годы стали крупнейшим источником пассивов кредитной организации. С 21 августа 2017 года Тройка-Д Банк начал процедуру покупки АО «Алма Банк», а также ребрендинга, в ходе которого обе кредитные организации продолжат работу под общим брендом «Алма Банк».

На текущий момент основными бенефициарами банка выступают владельцы УК «НИК Развитие» Андрей Яценко и Елена Ширковец, контролирующие по 49,99% акций кредитной организации. Доля в 0,01% принадлежит председателю правления банка Александру Пархоменко.

По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 10,62 млрд рублей (199-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,42 млрд, кредитный портфель — 8,16 млрд, обязательства перед населением — 7,74 млрд.