Доллар прибавил 50 копеек, евро — копейку
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По мнению аналитика компании «Инвесткафе» Тимура Нигматуллина, значительное ослабление рубля в новогодние праздники было обусловлено в основном спекулятивными краткосрочными факторами на фоне сокращения объема торгов. По мере возвращения на валютный рынок игроков рубль может немного укрепиться, прогнозирует эксперт.
В ближайшее время, как и в конце года, поддержкой для рубля станут нефть и спрос на рублевую ликвидность на межбанковском рынке, отмечается в аналитическом отчете Нордеа Банка.
Источник: Banki.ru
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