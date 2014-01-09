ЦБ установил официальные курсы валют с 10 января. Курс доллара поднялся на 49,6 копейки, составив 33,1547 рубля (32,6587 рубля на 9 января). Курс евро — на 1,1 копейки, до 45,0672 рубля (45,0559 рубля на 9 января).

По мнению аналитика компании «Инвесткафе» Тимура Нигматуллина, значительное ослабление рубля в новогодние праздники было обусловлено в основном спекулятивными краткосрочными факторами на фоне сокращения объема торгов. По мере возвращения на валютный рынок игроков рубль может немного укрепиться, прогнозирует эксперт.

В ближайшее время, как и в конце года, поддержкой для рубля станут нефть и спрос на рублевую ликвидность на межбанковском рынке, отмечается в аналитическом отчете Нордеа Банка.