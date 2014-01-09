Банк России согласовал кандидатуру главного исполнительного директора Владимира Рыкунова на должность президента банка «Петрокоммерц». На основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 25 декабря 2013 года Владимир Рыкунов занимает пост президента с 31 декабря 2013 года.

Владимир Рыкунов окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «экономист». Имеет степень кандидата экономических наук. В банк «Петрокоммерц» пришел в ноябре 2013 года на должность главного исполнительного директора. С 1992 года работает в банковской отрасли на руководящих должностях. С 2008 по 2013 год — финансовый директор, член правления НОМОС-Банка.