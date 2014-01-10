Новокузнецкий Муниципальный Банк в период проверки ЦБ на фоне паники вкладчиков проводил операции, которые не позволили подвергнуть кредитную организацию санации, не отзывая лицензию. Об этом заявил в прямом эфире ННТ «10 канал» руководитель управления Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.

«Действительно, Банк России проводил определенные работы с финучреждением, когда появилась информация о том, что у банка собираются вкладчики, создаются очереди, что кредитная организация не может удовлетворить их потребности в деньгах. В этот момент рассматривались разные варианты и исходы событий. Но, к сожалению, банк в этот же период провел определенные операции, которые не позволили в дальнейшем его санировать», — сказал Драница.

В сообщении ЦБ по поводу отзыва у НМБ лицензии отмечалось, что владельцы кредитной организации занимались привлечением средств населения во вклады и из этих денег кредитовали собственный бизнес.

Драница уточнил, что, лишив банк лицензии, регулятор хотел избавить вкладчиков от возможных проблем в деятельности НМБ. После отзыва лицензии у банка в него вошла временная администрация. «Сейчас одной из основных задач временной администрации является формирование реестра вкладчиков», — уточнил глава территориального управления ЦБ. Россияне смогут получить страховое возмещение АСВ не позднее 23 января.