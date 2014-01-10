Задержан подозреваемый в попытке кражи банкомата в Москве. 5 января в полицию поступило сообщение, что трое неизвестных хотели украсть принадлежащий крупной российской кредитной организации банкомат с 12,5 млн рублей. Преступление было совершено около одного из домов на улице Лескова, сообщает пресс-служба УВД по Северо-Восточному округу столицы.

Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли и скрылись. МВД возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере). Один из подозреваемых был задержан 7 января сотрудниками вневедомственной охраны недалеко от места преступления. Им оказался ранее не судимый 25-летний уроженец Северного Кавказа, находящийся в столице проездом. Пока мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полицейские пытаются поймать его подельников.