В столице задержан подозреваемый в попытке кражи банкомата с 12,5 млн рублей
Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли и скрылись. МВД возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере). Один из подозреваемых был задержан 7 января сотрудниками вневедомственной охраны недалеко от места преступления. Им оказался ранее не судимый 25-летний уроженец Северного Кавказа, находящийся в столице проездом. Пока мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полицейские пытаются поймать его подельников.
Источник: Banki.ru
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