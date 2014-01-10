Мой Банк продал принадлежавший ему пакет акций башкирского «Моего Банка. Ипотеки». Согласно информации, которую «Мой Банк. Ипотека» раскрыл в пятницу, сделка, в результате которой доля Моего Банка в его капитале сократилась с 25,25% до нуля, была совершена в последний день 2013 года.

Как следует из материалов башкирского банка, покупателями двух равных пакетов в размере по 9,95% его голосующих акций стали московское ООО «Инвестиции на паях» и Андрей Рудешко. Ранее указанные юрлицо и физлицо не имели в распоряжении акций «Моего Банка. Ипотеки». Собственники оставшихся акций из проданного Моим Банком пакета не раскрываются.

Согласно последнему обновлению информации об акционерной структуре «Моего Банка. Ипотеки» на его сайте (по состоянию до выхода Моего Банка из капитала), другими крупнейшими собственниками башкирской кредитной организации выступают Александр Хандруев (8,16%), Михаил Миримский (7,99%), Игорь Антонов (около 7,61%), Михаил Баранов, Владимир Малин, Ринат Сетдиков (у всех троих по 7,6%), Александр Дубровин (6,58%).

Стоит отметить, что Игорь Антонов, Владимир Малин, Ринат Сетдиков, Михаил Баранов и Михаил Миримский также являются совладельцами Моего Банка. Антонов, Малин, Сетдиков и Баранов контролируют свои доли в Моем Банке (по 9,43%) через FFF Finance Group B. V. (которой в общей сложности принадлежит 94,81% долей кредитной организации); прямая доля Миримского в Моем Банке составляет 3,67%.

До недавнего времени контролирующим собственником Моего Банка (также через FFF Finance Group) и, таким образом, крупнейшим бенефициаром «Моего Банка. Ипотеки» выступал Глеб Фетисов. Он продал свой пакет группе частных лиц осенью 2013 года. По неподтвержденной информации, продажа была связана с последней проверкой ЦБ, а также с предъявленным бывшему собственнику требованием о докапитализации банка.

«Мой Банк. Ипотека» в пятницу также раскрыл информацию о совершенной в последних числах декабря 2013 года сделке по приобретению у Моего Банка прав требования по кредитам на сумму 598,085 млн рублей.