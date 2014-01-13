На страховом рынке существует множество видов ранжирования и рейтингования компаний. Занимаются этим и специализированные рейтинговые агентства, и аналитические структуры, и даже сами клиенты. Как разобраться в этом многообразии и на какие оценки обращать внимание в первую очередь?

