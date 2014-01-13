Банк «Смолевич» в декабре начал просить клиентов досрочно погасить кредиты, сообщили корреспонденту Банки.ру в смоленском филиале «Смолевича».



«Мы просим заемщиков перекредитоваться в другом банке. С каждым заемщиком мы проводим индивидуальную работу», — сообщил и. о. руководителя филиала «Смолевич» в Смоленске Николай Наделин.

Он подчеркнул, что это вынужденная мера. «Другого выхода нет. Львиная доля заработка у банка — на процентах за кредиты. Но мы не можем одномоментно забрать кредиты, а вкладчики пришли одномоментно», — пояснил Наделин, отметив, что после отзывов лицензий у Мастер-Банка, банков «Аскольд» и «Смоленский» в «Смолевиче» также наблюдался ажиотаж. «Мы выдержали не одну сотню людей, речь идет об одномоментном снятии вкладов на сумму несколько десятков миллионов рублей», — сообщил он.

Банк «Смолевич» с декабря 2013 года приостановил кредитование и ограничил выдачу вкладов физическим лицам при досрочном расторжении договора. Как сообщили в кредитной организации, в настоящее время банк выдает вклады только по согласованию с руководством.

«Вклады мы не выдаем. Только по истечении срока. В данный момент мы не можем выдать средства, потому что произошло ЧП, после ситуации со Смоленским Банком вкладчики пошли снимать (вклады. — Прим. ред.). Если вы хотите получить деньги частично на что-то нужное, то необходимо переговорить с директором», — заявили корреспонденту Банки.ру в приемной головного офиса банка в Рославле.

В смоленском офисе банка подтвердили, что в случае досрочного снятия вкладов необходима предварительная беседа с руководителем филиала. При этом, как подчеркнул Николай Наделин, банк выполняет все обязательства перед клиентами. «Бизнес нашего банка основан на доверительном отношении с клиентами. В отличие от других банков мы не закрываем двери перед вкладчиками и четко говорим правду», — отметил Наделин.

По его словам, в декабре прошлого года в банке образовалась картотека переводов платежей юридических лиц, однако по требованию Банка России все платежи бюджетным организациям были сделаны. «Картотека пока не закрыта. Но на 90% мы выполнили все обязательства по юрлицам, так что ситуация постепенно стабилизируется», — подчеркнул и. о. руководителя филиала «Смолевич». Также он сообщил о том, что с 13 января банк возобновил прием коммунальных платежей.