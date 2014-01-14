Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители, оставившие свои комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».

В декабре 2013 года лучшим был признан отзыв о Сбербанке «Ипотечный кредит», в котором рассказывается о том, как автор, решив купить квартиру, вступил в ипотеку.

Автор под ником solyutor награждается специальным призом Банки.ру — Apple iPad3. Также он получает антивирусную программу ESET NOD32 . Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!