Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители, оставившие свои комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».
В декабре 2013 года лучшим был признан отзыв о Сбербанке «Ипотечный кредит», в котором рассказывается о том, как автор, решив купить квартиру, вступил в ипотеку.
Автор под ником solyutor награждается специальным призом Банки.ру — Apple iPad3. Также он получает антивирусную программу ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!
По данным Банки.ру, на 1 мая 2019 года нетто-активы банка — 28 592,57 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 344,74 млрд, кредитный портфель — 18 513,51 млрд, обязательства перед населением — 12 958,98 млрд.