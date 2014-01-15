После новогодних праздников многие начинают задумываться о приобретении собственного автомобиля, ведь до конца марта на рынке наблюдается достаточно низкий спрос, и в этот период автосалоны устраивают многочисленные акции, чтобы привлечь потребителей и распродать прошлогодний остаток.

Портал Банки.ру решил изучить предложения банков Москвы, рассчитанные на приобретение подержанных автомобилей иностранных марок не старше трех лет стоимостью 600 тыс. рублей. В выборку не включались специальные программы, проводимые совместно с дилерами или автосалонами.

Предложения банков были ранжированы по сумме итоговой переплаты. Расчет переплаты произведен для суммы кредита 540 тыс. рублей и срока кредитования три года с учетом единоразовых или ежемесячных дополнительных комиссий, установленных банком. Необходимый первоначальный взнос — 10% от стоимости приобретаемого транспортного средства (60 тыс. рублей).

Расчет осуществлялся по ставке, действующей при отказе заемщика от страхования его жизни и здоровья. Если определение ставки, соответствующей заданным параметрам кредитования, не представлялось возможным, за базовую принималась максимальная ставка указанного банком диапазона.

Первое место в топ-10 заняла программа Нордеа Банка «Подержанный легковой автомобиль» с переплатой 128,9 тыс. рублей и ставкой 14,5% годовых. Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, банк предлагает оформить кредит под 12,5% годовых при заданных параметрах.

Вторую строчку рейтинга занимает программа «На подержанный автомобиль» банка «Народный Кредит» с переплатой 137,2 тыс. рублей. Погашение задолженности по кредиту осуществляется дифференцированными платежами. Помимо возраста автомобиля банком установлены дополнительные требования к его пробегу — до 30 тыс. км для китайских марок и до 80 тыс. км для остальных.

Обзор составлен по официальным данным сайтов и колл-центров банков на 13 января 2014 года.