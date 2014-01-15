В рамках борьбы с терроризмом депутаты намерены ограничить переводы через платежные системы
Так, предлагается сократить объем анонимных перечислений с использованием неперсонифицированных платежных средств, таких как «Яндекс.Деньги» или предоплаченные пластиковые карты. Перечисления через границу (трансграничные) фактически будут запрещены (до сих пор этот запрет был зафиксирован лишь в отношении банковских и почтовых переводов), отмечает «Коммерсант». А внутри страны на них будут введены более жесткие лимиты — 15 тыс. рублей вместо 40 тыс. в месяц, при этом не более 1 тыс. рублей в течение рабочего дня.
Отдельный блок поправок посвящен противодействию отмыванию доходов и контролю за денежными операциями и информацией в телекоммуникационных сетях. У хостинг-провайдеров, владельцев сайтов и других лиц, круг которых определит правительство, появится новая обязанность — хранить в течение полугода данные о приеме, передаче, доставке, обработке различной электронной информации. Требовать ее будут вправе силовые органы в рамках оперативно-разыскной деятельности. Это правило будет также распространяться на иностранные ресурсы, которые предоставляют информационные услуги на территории России.
Эти и другие предусмотренные в проекте меры помогут правоохранительным органам пресекать любые вероятности теракта на ранней стадии, говорит Яровая. Меры «будут непопулярными», признает другой разработчик документа, коммунист Олег Денисенко (бывший боец группы «Альфа»). Но он уверен, что спецслужбам необходим этот «инструментарий», чтобы пресекать деятельность террористов до того, как те совершат теракт. В Кремле инициативу депутатов поддерживают.
Представители PayPal, Facebook, Mail.ru Group, «Яндекса» отказались комментировать поправки, пока не ознакомятся с их текстом. В пресс-службе «Яндекс.Денег» газете заявили, что «любые ограничения должны быть взвешенными и обоснованными». «В чем смысл ограничивать пользователей и целую отрасль, если наличными можно передать хоть миллион, и никто не отследит, за что именно и кем они были переданы? — заявили «Коммерсанту» представители компании. — Наоборот, уровень доверия к инструментам по переводу без открытия счета (электронные деньги, например) растет, об этом свидетельствует и принятый недавно закон, повысивший лимиты для идентифицированных клиентов. В таком контексте любые попытки ограничить кажутся странными, особенно когда они толком не аргументированы».
Источник: Коммерсант
Подпишитесь на Банки.ру в Яндекс.Дзен