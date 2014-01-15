Рост глобальной экономики в 2014 году на прогнозируемых уровнях в 3,6—3,8% означает серьезный вызов для России. Такое мнение высказал в ходе Гайдаровского форума в Москве министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, передает корреспондент портала Банки.ру .

«Статистические перспективы экономического роста выглядят неплохо. Большинство оценок на текущий год дают 3,6—3,8% роста. Для России это означает дополнительные вызовы, потому что с предыдущего года мы вошли в противофазу с мировым развитием», — сказал министр.

По прогнозам Минэкономиразвития, российская экономика вырастет на 2,5% в текущем году вместо ожидавшихся ранее 3%, на 2,8% — в 2015-м и на 3,3% — в 2016-м.