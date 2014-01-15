В 2014 году есть риск снижения цены на нефть до 80—90 долларов за баррель. Такое мнение озвучил на Гайдаровском форуме министр финансов РФ Антон Силуанов, передает корреспондент Банки.ру.
«В следующем году есть много рисков говорить о том, что цены (на нефть. — Прим. ред.) могут меняться в сторону понижения, потому что тот спрос, который генерируется в Соединенных Штатах, наметившийся ростом в европейских странах, будет во многом компенсироваться увеличением предложения нефти как в США и Канаде, так и в странах ОПЭК. Есть риск снижения цены на нефть до уровня 90, а может быть, и 80 долларов за баррель», — отметил Силуанов.
«А это, соответственно, уже изменение параметров и доходов бюджета», — добавил министр.