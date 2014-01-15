В 2014 году есть риск снижения цены на нефть до 80—90 долларов за баррель. Такое мнение озвучил на Гайдаровском форуме министр финансов РФ Антон Силуанов, передает корреспондент Банки.ру .

«В следующем году есть много рисков говорить о том, что цены (на нефть. — Прим. ред.) могут меняться в сторону понижения, потому что тот спрос, который генерируется в Соединенных Штатах, наметившийся ростом в европейских странах, будет во многом компенсироваться увеличением предложения нефти как в США и Канаде, так и в странах ОПЭК. Есть риск снижения цены на нефть до уровня 90, а может быть, и 80 долларов за баррель», — отметил Силуанов.

«А это, соответственно, уже изменение параметров и доходов бюджета», — добавил министр.