Агентство по страхованию вкладов обнаружило «дыру» в балансе Мастер-Банка в размере 17,21 млрд рублей. Об этом сообщил в ходе судебного заседания по иску о банкротстве кредитной организации представитель АСВ, передает корреспондент портала Банки.ру .

По данным финансовой отчетности банка, объем обязательств перед клиентами-физлицами на момент отзыва лицензии составил более 47 млрд рублей. АСВ должно выплатить держателям депозитов более 30 млрд страхового возмещения.

По итогам предварительной проверки ЦБ, на момент отзыва у Мастер-Банка лицензии в балансе кредитной организации была обнаружена «дыра» в размере 4,48 млрд рублей, сообщил представитель регулятора на заседании. Однако в ходе проверки временной администрацией было установлено, что «дыра» в балансе «Мастера» значительно больше.

«В ходе дополнительной проверки, которую провела временная администрация, были выявлены дополнительные обстоятельства и факты, свидетельствующие о том, что стоимость активов еще меньше, чем это указано в первичном обследовании, — заявил представитель АСВ. — Цифра, которая была установлена ЦБ, а именно 4,48 млрд рублей, по результатам дополнительного обследования на данный момент составляет 17,21 млрд рублей».



По словам представителя госкорпорации, разница между стоимостью активов и обязательств Мастер-Банка увеличилась вследствие того, что крупные заемщики-юрлица и население РФ прекратили исполнение своих обязательств. «С учетом доначисленных резервов эта сумма составила бы как раз 17,21 млрд рублей», — заявил представитель АСВ.



Он также сообщил, что размер предъявленных клиентами требований составляет 19,96 млрд рублей. «Установлено из них требований в размере 1,76 миллиарда рублей. На сегодняшний момент в соответствии с законом 177-ФЗ не может быть удовлетворено порядка 16 миллиардов рублей требований», — констатировали в АСВ.