По итогам заседания совета директоров ТКС Банка его собственник Олег Тиньков был переизбран председателем совдира. Об этом говорится в материалах кредитной организации.
Бизнесмен является собственником банка, имеет контрольный пакет акций кредитной организации и осуществляет управление через кипрскую компанию «ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи» (TCS Group Holding Plc.). Российский предприниматель является основателем бренда «Тинькофф». До ТКС Банка Тиньков реализовал несколько проектов в различных областях. Еще в 1992 году бизнесмен открыл в Санкт-Петербурге сеть магазинов бытовой техники «Техношок», сеть магазинов «MusiсШок» и студию звукозаписи «ШОК-Рекордз». В 2003 году основал пивоваренную компанию, которую продал в 2005-м.
Председателем правления ТКС Банка с 2007 года является Оливер Хьюз.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 47,31% акций банка. Доля в 51,60% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Фонд Vostok Emerging Finance (акции фонда в виде депозитных расписок находятся в публичном обращении) владеет долей в 1,09%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2019 года нетто-активы банка — 471,87 млрд рублей (22-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 76,82 млрд, кредитный портфель — 324,62 млрд, обязательства перед населением — 258,13 млрд.