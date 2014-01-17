По итогам заседания совета директоров ТКС Банка его собственник Олег Тиньков был переизбран председателем совдира. Об этом говорится в материалах кредитной организации.

Бизнесмен является собственником банка, имеет контрольный пакет акций кредитной организации и осуществляет управление через кипрскую компанию «ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи» (TCS Group Holding Plc.). Российский предприниматель является основателем бренда «Тинькофф». До ТКС Банка Тиньков реализовал несколько проектов в различных областях. Еще в 1992 году бизнесмен открыл в Санкт-Петербурге сеть магазинов бытовой техники «Техношок», сеть магазинов «MusiсШок» и студию звукозаписи «ШОК-Рекордз». В 2003 году основал пивоваренную компанию, которую продал в 2005-м.

Председателем правления ТКС Банка с 2007 года является Оливер Хьюз.