Европейский Трастовый Банк временно не выдает наличные в банкоматах из-за сбоя в программном обеспечении, сообщили порталу Банки.ру в столичной кредитной организации.

«Карты не работают по техническим причинам. Проблемы еще остались, специалисты занимаются их решением», — сказал сотрудник «Евротраста», добавив, что в течение дня сбой в программном обеспечении будет устранен.

Ранее портал Банки.ру писал о том, что Европейский Трастовый Банк ввел ограничения на прием новых средств населения во вклады. По словам представителя банка, в течение двух месяцев кредитная организация принимает депозиты только от 500 тыс. рублей.