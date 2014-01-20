Европейский Трастовый Банк временно не выдает наличные в банкоматах
«Карты не работают по техническим причинам. Проблемы еще остались, специалисты занимаются их решением», — сказал сотрудник «Евротраста», добавив, что в течение дня сбой в программном обеспечении будет устранен.
Ранее портал Банки.ру писал о том, что Европейский Трастовый Банк ввел ограничения на прием новых средств населения во вклады. По словам представителя банка, в течение двух месяцев кредитная организация принимает депозиты только от 500 тыс. рублей.