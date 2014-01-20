Российские банки смогут справиться с 30-процентной девальвацией рубля. Об этом сообщила The Wall Street Journal первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Проведенные регулятором стресс-тесты показали, что кредитные организации смогут легко перенести изменения курса нацвалюты на 25—30%. «Но это не означает, что мы ожидаем таких колебаний», — уточнила Юдаева.

По ее словам, переход к политике инфляционного таргетирования со следующего года произойдет независимо от колебаний обменного курса. При этом свободное плавание рубля поможет экономике страны преодолевать внешние шоки. Юдаева подчеркнула важность сохранения экономического роста устойчивым на уровне 3—4% в ближайшие несколько лет. Это более сложная задача, чем «просто генерировать рост в 3% в ближайшие месяцы», отметила она.

На прошлой неделе первый зампред ЦБ в интервью «Российской газете» отметила, что «нельзя одновременно угнаться за всеми зайцами: поддержанием стабильного курса рубля и стабильных процентных ставок». По словам Юдаевой, в настоящее время для регулятора важнее сконцентрироваться на инфляции и процентной политике.

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск, на основании которого ЦБ устанавливает официальный курс на следующий день, в понедельник достиг максимума с лета 2012 года, составив 33,6429 рубля.