Банки.ру и банк «Европлан» запустили спецпредложение для посетителей портала.

«Вклад по Европлану» можно открыть с 20 января по 31 мая 2014 года, предварительно получив промокод на портале Банки.ру. Представитель банка свяжется с клиентом и назначит встречу для оформления договора в удобном для вкладчика месте.

С Нового года ежемесячно стать победителями акции «БанкЛото» могут 30 счастливчиков. Кроме того, учрежден специальный приз «Джокер»: каждый месяц участник под номером 7 также получает денежный приз. Сумма выигрыша в том и другом случае составляет 25 тыс. рублей. Участники акции могут зарегистрировать от одного банка только один договор вклада.

Вклад открывается в рублях на один год под 10% годовых или на три года — под 10,4%. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

«Вкладчик может выбрать наиболее удобный для него вариант выплаты процентов без изменения процентной ставки: ежемесячно, ежеквартально или по окончании срока. Кроме того, по вкладу предусмотрена ежемесячная или ежеквартальная капитализация, что позволит получить максимальную прибыль. В случае досрочного расторжения договора по истечении половины срока проценты будут выплачены в размере 1/2 ставки, установленной по вкладу», — отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

«В рейтинге долгосрочных вкладов с аналогичными условиями «Вклад по Европлану» занимает первую строчку», — добавляет эксперт.

В зависимости от суммы и срока депозита банк вручает вкладчикам от 500 до 21 тыс. бонусных рублей, которые можно использовать для оплаты покупок в онлайн-мегамаркете OZON.ru и сети АЗС «Нефтьмагистраль».