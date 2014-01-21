Создаваемое в составе центрального аппарата Центробанка главное управление рынка микрофинансирования может возглавить президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), вице-президент «Опоры России» Михаил Мамута, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в ЦБ. По данным газеты, документы на Мамуту уже ушли на подписание председателю ЦБ.

Переговоры регулятора с Мамутой шли с конца прошлого года, кроме него претендентов на эту позицию нет, отметил руководитель одной из микрофинансовых организаций. Мамута подтвердил «Ведомостям» факт ведения переговоров с ЦБ. По его словам, окончательного решения пока нет, ясность по кадровому вопросу появится к середине февраля

Между тем сам Михаил Мамута написал на своей страничке в Facebook: «Я стараюсь не комментировать слухи, а фактов здесь нет. Немного удивительно, что статья появилась в издании, которое обычно старается отталкиваться как раз от фактов, но ответ на этот вопрос лежит уже за пределами моего комментария».

В ФСФР микрофинансовыми организациями занималась замруководителя службы Юлия Бондарева, сейчас возглавляющая ликвидационную комиссию ведомства. Представители службы ЦБ по финансовым рынкам (СФР) кадровые вопросы комментировать не стали и посоветовали дождаться официальной информации о принятом решении. СФР, согласно решению совета директоров ЦБ, будет ликвидирована с 3 марта. В составе центрального аппарата ЦБ будут созданы девять новых структурных подразделений, в частности шесть департаментов, два главных управления и служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров.

Мамута с августа 2003 года является директором Российского микрофинансового центра, в том числе занимающегося подготовкой кадров для отрасли и формированием стандартов микрофинансирования. С августа 2012-го он стал общественным омбудсменом по защите прав предпринимателей на рынке банковских услуг при уполномоченном по защите прав предпринимателей.