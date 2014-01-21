Банки отказываются от работы с системой денежных переводов Migom, сообщили порталу Банки.ру сразу в нескольких кредитных организациях.
Так, в Роспромбанке, ОПМ-Банке, Нэклис-Банке заявили, что не работают с Migom с конца 2013 года
В банке «Экспресс-Кредит» сотрудничество с Migom прекращено с прошлой недели. Получить комментарий от Migom оперативно не удалось.
Как сообщал портал Банки.ру, в понедельник в расчетном банке системы — Европейском Трастовом Банке был зафиксирован сбой в программном обеспечении. Банкоматы кредитной организации не выдавали наличные.
В «Евротрасте» подтвердили, что с 20:00 пятницы, 17 января, до понедельника, 20 января, в отдельных регионах наблюдались отказы в обслуживании банковских карт банка в связи с настройкой платежных лимитов. «В настоящее время операции по банковским картам производятся в полном объеме. Европейский Трастовый Банк приносит извинения клиентам за причиненные неудобства», — заявили в финучреждении.
ООО «КБ «Нэклис-Банк» — небольшой по размеру активов столичный финансовый институт, сеть подразделений которого сосредоточена в Москве и Московской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады. Важнейший источник фондирования — средства физических лиц.
На текущий момент бенефициарами Нэклис-Банка являются Наталья Касперская (64%), председатель правления, член совета директоров Сергей Борискин (7,18%), председатель совета директоров Алексей Блохин (5,66%), члены совета директоров Вячеслав Адров (6,21%), Дмитрий Мухин (4,54%), Сергей Шейгас (4,41%), Людмила Потапова (1,80%), Кирилл Назаров (0,94%), на акционеров-миноритариев приходится 1,45% акций.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2019 года нетто-активы банка — 5,21 млрд рублей (246-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,06 млрд, кредитный портфель — 3,45 млрд, обязательства перед населением — 1,93 млрд.