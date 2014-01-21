Банки отказываются от работы с системой денежных переводов Migom , сообщили порталу Банки.ру сразу в нескольких кредитных организациях.

Так, в Роспромбанке, ОПМ-Банке, Нэклис-Банке заявили, что не работают с Migom с конца 2013 года из-за серьезных технических сбоев в системе. В банке «Экономический Союз» отметили, что с системой работают. Однако специалист банка сообщил о частых программных сбоях в системе, которые делают операции с Migom недоступными. Аналогичный ответ был получен из Ханты-Мансийского Банка.

В банке «Экспресс-Кредит» сотрудничество с Migom прекращено с прошлой недели. Получить комментарий от Migom оперативно не удалось.

Как сообщал портал Банки.ру, в понедельник в расчетном банке системы — Европейском Трастовом Банке был зафиксирован сбой в программном обеспечении. Банкоматы кредитной организации не выдавали наличные.

В «Евротрасте» подтвердили, что с 20:00 пятницы, 17 января, до понедельника, 20 января, в отдельных регионах наблюдались отказы в обслуживании банковских карт банка в связи с настройкой платежных лимитов. «В настоящее время операции по банковским картам производятся в полном объеме. Европейский Трастовый Банк приносит извинения клиентам за причиненные неудобства», — заявили в финучреждении.