Евро прибавил 28 копеек, доллар — 17
Рубль по-прежнему теряет позиции на фоне спекулятивных атак. Пока поддержкой для отечественной валюты могут быть налоговые платежи и стабильные цены на нефть. Кроме того, для доллара психологически сложно преодолеть отметку 34 рубля. По оценке аналитиков Нордеа Банка, при подходе курса к этому уровню регулятор может активно встать на оборону рубля. До конца текущей недели рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 33,5—34 по отношению к доллару и 45,5—45,8 по отношению к евро, прогнозируют они.
Официальный курс доллара второй день будет находиться на самых высоких отметках с 5 июня 2012 года, когда он составлял 34,0395 рубля, свидетельствуют материалы ЦБ.
До столь высокой отметки, какая установлена на 22 января, официальный курс евро последний раз поднимался 14 августа 2009 года (45,81 рубля), накануне достигнув максимума — 46,17 рубля. Этот год курс евро начал с отметки 45,05 рубля и с тех пор тенденция была только на укрепление евровалюты.
Источник: Banki.ru
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