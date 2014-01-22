Проведенные ЦБ в течение 2013 года регуляторные меры привели к снижению размера процентных ставок по необеспеченным кредитам физическим лицам. И сейчас, в начале 2014 года, на рынке практически не осталось «дорогих» банковских займов (под 50—70% годовых).

На этой неделе портал Банки.ру публикует топ-10 самых выгодных кредитов наличными, выдаваемых без залога и поручительства на сумму 700 тыс. рублей и срок пять лет.

Продукты в рейтинге ранжированы по величине процентной ставки, в случае ее совпадения — по величине максимально возможной в рамках данного предложения суммы кредита. Если по условиям программы ставка отличалась в зависимости от наличия или отсутствия личного страхования, за базовую принималась последняя.

При расчете по ставке 21% годовых (средней в десятке) размер ежемесячного платежа по кредиту составляет около 19 тыс. рублей. Поэтому, с учетом требований финучреждений к соотношению платеж/доход (обычно 40—50%), чтобы претендовать на получение суммы в 700 тыс. рублей на пять лет, заемщику необходимо подтвердить доход, равный около 40—50 тыс. рублей в месяц.

На первой позиции вновь программа ДжиИ Мани Банка «Особый до 1 млн» под 13,9% годовых (для женщин действуют льготные условия кредитования — пониженная ставка в 13,5%). Программа доступна гражданам в возрасте от 30 до 59 лет.

Вторым стал кредит «Персональный» Райффайзенбанка, ставка по которому установлена на период с 1 декабря 2013 по 28 февраля 2014 года в размере 16,5% годовых. Заявка рассматривается банком в срок от одного часа до одного дня.

Обзор составлен по данным официальных сайтов, а также колл-центров банков на 21 января 2014 года.