Банк России направил банку «Приполярный» требование о представлении ходатайства о прекращении права на работу с вкладами. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная на сайте Центробанка в пятницу.

По данным финансовой отчетности кредитной организации, в первой половине 2013 года банк наращивал объем вкладов физлиц в среднем на 1—5%, однако по итогам года отмечается сокращение депозитов на 18,3% до 560,7 млн рублей. По итогам года величина активов банка снизилась на 10,6% и составила на 1 января 2014-го 1,13 млрд рублей.

За год банк также сократил объем капитала на 19%. На отчетную дату данный показатель опустился до 284,44 млн рублей.