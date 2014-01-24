Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу установил новый рекорд. По состоянию на 15:28 мск стоимость единой валюты составляла 47,35 рубля.

Предыдущий рекорд стоимости евро на российских торгах был отмечен в 2009 году. Тогда за единицу единой валюты давали 47,25 рубля.

«Рубль в последние дни даже на позитив не реагировал, а тут еще и негатив добавился. Вчера Штаты закрылись в заметном минусе, сегодня фьючерсы на американские индексы также снижаются, умеренно падает в цене и нефть. Это оказывает дополнительное давление», — отмечает старший аналитик ИГ «Норд-Капитал» Сергей Алин.

Банк России установил официальный курс единой валюты на выходные и понедельник с повышением на 79,35 копейки — на уровне 46,8985 рубля.