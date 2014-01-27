Лидером по данному показателю в 2013 году стал Московский Областной Банк. Его доходы за счет безвозмездных взносов собственников выросли на 11,4 млрд рублей, что почти в 16 раз больше, чем в 2012-м (0,7 млрд).
В первую тройку по размеру «подарков» также вошли Лето Банк (7,9 млрд рублей) и «Югра» (7,2 млрд).
Как отметил финансовый директор Лето Банка Александр Самохвалов, объем инвестиций банка ВТБ 24, являющегося акционером кредитной организации, в 2012 году составил более 1,2 млрд рублей, в 2013-м — 7,9 млрд рублей. По его словам, рост финансовой помощи объясняется бурным ростом и амбициозными планами банка, общий объем инвестиций в проект не превысит 25 млрд рублей. «Уже в 2015 году Лето Банк начнет получать прибыль и по итогам следующих двух лет своей деятельности окупит первоначальные инвестиции», — сказал Самохвалов.
ПАО «Почта Банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
На текущий момент ПАО «ВТБ» и ФГУП «Почта России» контролируют по 49,99% акций Почта Банка, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 416,77 млрд рублей (26-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,61 млрд, кредитный портфель — 318,62 млрд, обязательства перед населением — 323,61 млрд.
ПАО «Московский Областной Банк» — крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Решением ЦБ с мая 2014 года проходит процедуру санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка, подразумевающая получение владельцами СМП Банка контроля над всеми тремя кредитными организациями. В настоящее время основным направлением деятельности Мособлбанка является кредитование корпоративных клиентов. Банк поддерживает высокую активность на рынке облигаций и во всех сегментах денежного рынка.
На текущий момент 98,31% акций принадлежит СМП Банку, еще 1,69% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 700 физических лиц).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 534,26 млрд рублей (22-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -146,11 млрд, кредитный портфель — 227,05 млрд, обязательства перед населением — 98,29 млрд.