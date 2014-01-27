В первую тройку по размеру «подарков» также вошли Лето Банк (7,9 млрд рублей) и «Югра» (7,2 млрд).

Как отметил финансовый директор Лето Банка Александр Самохвалов, объем инвестиций банка ВТБ 24, являющегося акционером кредитной организации, в 2012 году составил более 1,2 млрд рублей, в 2013-м — 7,9 млрд рублей. По его словам, рост финансовой помощи объясняется бурным ростом и амбициозными планами банка, общий объем инвестиций в проект не превысит 25 млрд рублей. «Уже в 2015 году Лето Банк начнет получать прибыль и по итогам следующих двух лет своей деятельности окупит первоначальные инвестиции», — сказал Самохвалов.

Как указал начальник аналитического управления Банка Корпоративного Финансирования Максим Осадчий, за 2013 год Мособлбанк получил доналоговую прибыль в размере 11,3 млрд рублей. За вычетом «подарков» на сумму 11,365 млрд рублей, говорит эксперт, от прибыли остается всего 12,8 млн, то есть она уменьшается в 891 раз. «Лето Банк без «подарка» в размере 7,9 миллиарда рублей столкнулся бы с полной потерей капитала и огромной дырой в балансе, — говорит Осадчий, — ведь на 1 января 2014 года капитал банка составил всего 3,6 миллиарда рублей. Также банк показал бы убыток в размере 4,9 миллиарда рублей, а не доналоговую прибыль в размере 3 миллиардов рублей, отраженную в нынешней финансовой отчетности».



Почта Банк ПАО «Почта Банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. На текущий момент ПАО «ВТБ» и ФГУП «Почта России» контролируют по 49,99% акций Почта Банка, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 416,77 млрд рублей (26-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,61 млрд, кредитный портфель — 318,62 млрд, обязательства перед населением — 323,61 млрд.