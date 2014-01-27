Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает, что рубль не слабеет — укрепляются мировые резервные валюты.

«Это не ослабление российской валюты в основном, а укрепление резервных валют, доллара прежде всего, относительно большой совокупности иных валют. Здесь динамика российского рубля в принципе не отличается от динамики валюты Бразилии, ЮАР, Кореи, Австралии и других стран, в том числе сырьевых экономик или развивающихся рынков. Они находятся обычно в противофазе с движением доллара», — сказал Улюкаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава МЭР также отметил, что нынешнее состояние платежного баланса свидетельствует о сокращении счета текущих операций. И это говорит, скорее, о вероятности некоторого ослабления валюты, нежели ее укрепления. Министр в очередной раз подчеркнул, что политика ЦБ РФ, направленная на перевод рубля в свободное курсообразование, естественным образом может вызывать колебания. Напомним, что регулятор планирует перейти к плавающему курса российской валюты к началу 2015 года.

Улюкаев также назвал ослабление курса рубля к мировым резервным валютам в течение последних дней ответом на опасения экспертов и представителей властей по поводу того, что слишком слабая валюта вредит экономике РФ.

В интервью агентству «Прайм» Улюкаев заявил, что ослабление рубля поможет российским предприятиям снизить издержки и может иметь положительный эффект для экономики. Однако, отметил он, искусственное стимулирование экономического роста через ослабление курса национальной валюты не требуется.

Рубль 24 января обновил исторический рекорд 2009 года, курс российской валюты опустился по отношению к евро до 47,35 по состоянию на 15:28 мск. В понедельник евро снова укрепился, достигнув в ходе торгов 47,55 рубля.