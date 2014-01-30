Совет директоров Бинбанка одобрил увеличение уставного капитала кредитной организации путем допэмиссии акций. Как следует из сообщения банка, бумаги будут размещаться по закрытой подписке в пользу компании «Ханберг Финанс Лимитед», бенефициаром которой выступает президент компании «РуссНефть», основатель банка Михаил Гуцериев.

Уточняется, что общее количество размещаемых обыкновенных именных акций составляет 9 млн 626 тыс. 956 штук, форма выпуска — бездокументарная, номинальная стоимость — 200 рублей за бумагу. Цена размещения одной акции — 415,5 рубля.

Таким образом, уставный капитал банка в результате допэмиссии увеличится на 1,9 млрд рублей — до 9,3 млрд, а размер собственных средств — на 4 млрд, до 29 млрд рублей.

После проведения допэмиссии президент Бинбанка Микаил Шишханов уменьшит контролируемую долю до 77,7% акций с текущих 98,6%. Пакет Гуцериева, который приходится Шишханову дядей, составит около 20,6% акций.

Как напомнили в Бинбанке, Гуцериев принял решение войти в его капитал в 2013 году. «Текущая допэмиссия является первым этапом реализации данного решения. План последующего увеличения инвестиций Михаила Гуцериева в капитал Бинбанка в 2014—2015 годах будет утвержден в течение ближайшего времени», — говорится в релизе.

Бинбанк на днях представил итоги своей деятельности в 2013 году. В частности, чистая прибыль кредитной организации по РСБУ составила 2,2 млрд рублей, увеличившись на 67% по сравнению с аналогичным показателем 2012-го.