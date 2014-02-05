Большинство банков предлагают программы автокредитования заемщикам старше 21 года. Для граждан моложе этого возраста, желающих приобрести автомобиль, портал Банки.ру предлагает рейтинг автокредитов на покупку новой иномарки стоимостью 700 тыс. рублей.

Для составления рейтинга были выбраны следующие параметры кредитования, позволяющие получить кредит гражданам, располагающим среднемесячным доходом 35—40 тыс. рублей: первоначальный взнос — 30% от стоимости авто, срок финансирования — пять лет. Платеж по кредиту в этом случае составит до 15 тыс. рублей ежемесячно.

Предложения в рейтинге ранжированы по сумме итоговой переплаты, расчет которой был произведен для суммы 490 тыс. рублей с учетом дополнительных комиссий, установленных банком.

К сравнению принимались ставки, действующие при отказе от личного страхования, но при оформлении полиса КАСКО (ОСАГО обязательно). Из выборки не исключались предложения банков, по которым наличие или отсутствие полиса КАСКО не влияет на размер годовой ставки.

Первое место в рейтинге занял продукт «Новые легковые автомобили» банка «Глобэкс» с переплатой 174,3 тыс. рублей, действительной при погашении кредита дифференцированными платежами. Выбор схемы погашения — аннуитетными или дифференцированными платежами — остается за заемщиком.

Обычно в рейтинги Банки.ру включаются лишь продукты банков, головной офис которых зарегистрирован в Москве. В этот раз в связи с ограниченным размером выборки рассматривались также предложения кредитных организаций, у которых головной офис находится вне Московского региона, но в столице есть филиалы или офисы. В результате вторую строчку рейтинга заняла программа «На новый автомобиль» тюменского Запсибкомбанка с переплатой 193 тыс. рублей (дифференцированные платежи). По условиям продукта требуется предоставление поручительства одного физического лица — супруга(-и) или одного из родителей.

На третьей строчке расположился кредит «Формула Авто» банка «Петрокоммерц» с итоговой переплатой 207,2 тыс. рублей.

Обзор составлен по официальным данным сайтов и колл-центров банков на 4 февраля 2014 года.