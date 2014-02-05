Курс национальной валюты России по отношению к доллару вырастет до 33,2 рубля в течение ближайших нескольких недель и будет держаться на этом уровне несколько кварталов. Такой прогноз озвучила журналистам директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева, передает корреспондент портала Банки.ру .

«Рубль начнет постепенно отыгрывать позиции, что должно вернуть его курс ближе к равновесному значению — 33,2 рубля — в ближайшие несколько недель», — сказала Цепляева. Эксперт отметила, что рубль ослаб по отношению к доллару на 6,6%, а к евро — на 4,6% с начала 2014 года.

Это произошло, по мнению Цепляевой, вследствие девальвационных ожиданий участников рынка, в том числе и банков, а также населения РФ на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Кроме того, укрепление доллара стало следствием позитивных новостей из США.

«Чрезмерная реакция развивающихся рынков, к которым относится и Россия, в январе 2014 года должна смениться коррекцией в сторону удорожания валют, — заявила эксперт Сбербанка. — Если цены на нефть останутся на том же уровне, что и сейчас, а я на это очень рассчитываю, то курс доллара будет сохраняться в районе 33 рублей в течение нескольких кварталов».