Курс национальной валюты России по отношению к доллару вырастет до 33,2 рубля в течение ближайших нескольких недель и будет держаться на этом уровне несколько кварталов. Такой прогноз озвучила журналистам директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева, передает корреспондент портала Банки.ру.
«Рубль начнет постепенно отыгрывать позиции, что должно вернуть его курс ближе к равновесному значению — 33,2 рубля — в ближайшие несколько недель», — сказала Цепляева. Эксперт отметила, что рубль ослаб по отношению к доллару на 6,6%, а к евро — на 4,6% с начала 2014 года.
Это произошло, по мнению Цепляевой, вследствие девальвационных ожиданий участников рынка, в том числе и банков, а также населения РФ на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Кроме того, укрепление доллара стало следствием позитивных новостей из США.
«Чрезмерная реакция развивающихся рынков, к которым относится и Россия, в январе 2014 года должна смениться коррекцией в сторону удорожания валют, — заявила эксперт Сбербанка. — Если цены на нефть останутся на том же уровне, что и сейчас, а я на это очень рассчитываю, то курс доллара будет сохраняться в районе 33 рублей в течение нескольких кварталов».
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 27 948,17 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 199,61 млрд, кредитный портфель — 18 519,92 млрд, обязательства перед населением — 12 385,26 млрд.